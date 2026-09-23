Первая рыбалка в жизни закончилась для казахстанца гигантским уловом и уголовным делом

Житель Акмолинской области попал под уголовное дело из-за неудачной поездки на водоем. В его машине полицейские нашли десятки мешков с рыбой, которую он, по его словам, выловил исключительно для себя, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, факт незаконной добычи рыбных ресурсов стражи порядка выявили во время рейдов на водоеме Мырзакольсор в Зерендинском районе.

Сотрудники природоохранной полиции остановили автомобиль под управлением 32-летнего жителя села Алексеевка.

При осмотре машины полицейских ждал сюрприз: в салоне находились 65 мешков с рыбой, а в багажнике – специальная одежда и снасти.

"Общий вес незаконного улова составил 264 килограмма. По словам мужчины, на рыбалку он отправился впервые, а добытую рыбу намеревался использовать для личного потребления", – говорится в сообщении ДП.

Однако от ответственности это его не освободило. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов полицейские возбудили уголовное дело.

Теперь "рыбаку-новичку" грозит крупный штраф до 3000 МРП (более 11 млн тенге в 2026 году), исправительные работы либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.