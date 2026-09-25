Студент зарезал подростка во время разборок в Шалкаре: какое решение вынес суд

В Актюбинской области вынесли приговор 18-летнему студенту, который насмерть зарезал 17-летнего подростка во время групповых разборок в Шалкаре. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года газета "Диапазон", таким приговором закончился суд над 18-летним жителем Шалкара, 1-курсником Западно-Казахстанского агротехнического университета.

Он обвинялся в убийстве из хулиганских побуждений несовершеннолетнего.

"С учетом того, что подсудимый на момент совершения преступления был несовершеннолетним, ему дали 9 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении средней безопасности. Он должен возместить родителям погибшего по 15 млн тенге за моральный ущерб, более 2 млн тенге за материальный ущерб и затраты на услуги адвоката", – говорится в сообщении.

На процессе подсудимый настаивал на версии о самообороне, однако обвинение расценило эти заявления как попытку уйти от ответственности. Родители погибшего просили назначить фигуранту 20 лет лишения свободы.

Жертвой преступления стал 17-летний Алихан Жанибек. Он планировал отслужить в армии и поступить в вуз, но в ночь на 20 марта погиб от удара охотничьим ножом в грудь во время разборок "район на район".

Конфликт начался со стычки между подростками из районов "Маяк" и "Рабочий". Узнав о получении травм своими знакомыми, 18-летний первокурсник вуза вернулся из Уральска в Шалкар и вместе со своей группой поехал на встречу с оппонентами, которая закончилась убийством.

По итогам процесса суд также вынес частное определение в адрес Департамента полиции Актюбинской области. В документе указано, что полицейские Шалкарского района не проводили должной профилактики преступности среди несовершеннолетних, что и привело к смертельному исходу.

Между тем в Мангистауской области вынесли решение по громкому делу об убийстве охранника на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью.