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Происшествия

Иностранец вез "синтетику" из Астаны и спрятал ее в кроссовках

Фото: пресс-служба ДП СКО, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 19:59 Фото: пресс-служба ДП СКО
Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 25-летнего гражданина Узбекистана в Петропавловске. Подозреваемый привез из столицы 250 граммов α-PVP и планировал расфасовать их для закладчиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание Qazaqstan Media, еще неделю назад 25-летний гражданин Узбекистана вполне легально зарабатывал в Казахстане.

Он трудился на стройке и готовил самсу. Затем решил сменить род деятельности и устроился в интернет-магазин. Новая работа продлилась недолго.

"При обыске в его сумке обнаружили кроссовки, в которых находилась крупная партия синтетического наркотика. Как рассказал сам задержанный, товар он забрал из тайника в Астане", – говорится в сообщении.

По данным полицейских, его необходимо было доставить в Петропавловск, расфасовать на более мелкие дозы и делать закладки.

Подозреваемого задержали. По данному факту проводится досудебное расследование.

23 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы ничего не подозревающий курьер доставил заказ с полицией на хвосте. В ходе осмотра полицейские обнаружили вещество с признаками наркотического действия.

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Канат Болысбек
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