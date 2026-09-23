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События

В Алматы ничего не подозревающий курьер доставил заказ с полицией на хвосте

Полиция, мопед, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:03 Фото: polisia.kz
В Алматы обычная доставка обернулась для курьера задержанием и поездкой в полицию, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 23 сентября 2026 года рассказали, что курьер привез заказ в один из жилых массивов Турксибского района. Но его появление привлекло внимание патрульных полицейских.

"Стражи порядка проследовали за мужчиной и проверили обстоятельства доставки. Дальнейшая проверка привела полицейских в жилое помещение. Здесь находился мужчина, который, как установлено предварительно, ожидал заказ для личного употребления. В ходе осмотра полицейские обнаружили вещество с признаками наркотического", – рассказали в ДП.

Курьер пояснил, что не знал о содержимом коробки. А мужчина, находившийся в доме, признался, что заказ предназначался для него.

Обоих доставили в районное управление полиции.

"Сейчас по данному факту проводится проверка. Происхождение вещества, обстоятельства его приобретения и роль каждого участника устанавливаются. Правовая оценка будет дана действиям всех причастных", – отметили в ДП.

Полиция обратилась к курьерам: не соглашайтесь на сомнительные заказы и не перевозите посылки, содержимое которых вам неизвестно. Такая доставка может обернуться серьезными правовыми последствиями.

Днями ранее в Алматы патрульные на улице задержали мужчину с крупной партией наркотиков. При виде патрульной машины он резко изменил маршрут и бросился наутек, выбрасывая вещи. После задержания в его сумке нашли наркотик на 500 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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