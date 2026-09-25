"Пинал и бил за вопрос в автобусе": мужчина жестоко набросился на юношу на юге Казахстана

В Таразе конфликт в общественном транспорте перерос в рукоприкладство. Мужчина избил 18-летнего юношу прямо на улице после того, как они вышли из автобуса, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись с места происшествия распространилась в социальных сетях. О подробностях рассказала мать пострадавшего.

По ее словам, конфликт начался в автобусе: сын спросил у стоявшего впереди мужчины, выходит ли тот, но, не получив ответа, протиснулся к двери.

Несмотря на то, что юноша не стал продолжать перепалку, мужчина вышел за ним, догнал на улице и жестоко избил. Происходящее сняла на видео одна из пассажирок. После нападения пострадавший обратился в травмпункт с тошнотой и головокружением.

На инцидент отреагировали правоохранительные органы.

"Участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". В настоящее время проводятся следственные действия в целях всестороннего, полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 25 сентября 2026 года в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В ведомстве добавили, что по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Талдыкоргане очевидцы сняли на видео массовые ночные разборки группы молодых людей. Происшествием заинтересовались правоохранительные органы.