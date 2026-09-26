Пропали при разных обстоятельствах: четырех мужчин разыскивают на западе Казахстана

В Атырауской области правоохранительные органы объявили в оперативный розыск четырех мужчин, пропавших без вести при разных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 сентября 2026 года издание "Ак Жайык", один из разыскиваемых – Куандык Муратович Шукралиев, 1991 года рождения.

Дата и место исчезновения: 11 февраля 2026 года вышел из дома в микрорайоне Молтек села Миялы Кызылкогинского района.

Внешность: рост 170-175 см, среднее телосложение, черные короткие волосы, борода.

Одежда: серая футболка, синие спортивные брюки.

Фото: ДП Атырауской области

Также продолжаются поиски Аскара Утешова, 1956 года рождения.

Дата и место исчезновения: 15 июля 2020 года пропал во время выпаса скота возле села Жарсуат Индерского района.

Внешность: рост 158-160 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы.

Одежда: черная шапка, синяя спортивная куртка, черная спортивная обувь.

Фото: ДП Атырауской области

Кроме того, полиция разыскивает Сергея Сергеевича Меняйло, 1987 года рождения.

Дата и место исчезновения: 23 июня 2026 года ушел с адреса по ул. Халела Досмухамедова, 76А в Атырау.

Внешность: рост 170-175 см, среднее телосложение, черные короткие волосы.

Одежда: белая рубашка, черные брюки, черная обувь, черная спортивная кепка.

Фото: ДП Атырауской области

Четвертый разыскиваемый – Азамат Зиноллаевич Абенов, 1980 года рождения.

Дата и место исчезновения: 17 июля 2026 года ушел из дома по ул. Махмута, 12 в селе Дамба.

Внешность: рост 180-185 см, худощавое телосложение.

Одежда: светлая бейсболка, клетчатая рубашка, коричневые брюки.

Фото: ДП Атырауской области

В Департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что активные поисковые мероприятия продолжаются.

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят срочно позвонить по номерам: 102, 98-21-28, +7 (707) 145-41-15 или обратиться по адресу: г. Атырау, пр. Абулхаир хана, 55 (кабинет №244).

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