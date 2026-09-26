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Происшествия

Пропали при разных обстоятельствах: четырех мужчин разыскивают на западе Казахстана

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 21:34 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области правоохранительные органы объявили в оперативный розыск четырех мужчин, пропавших без вести при разных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 сентября 2026 года издание "Ак Жайык", один из разыскиваемых – Куандык Муратович Шукралиев, 1991 года рождения.

  • Дата и место исчезновения: 11 февраля 2026 года вышел из дома в микрорайоне Молтек села Миялы Кызылкогинского района.
  • Внешность: рост 170-175 см, среднее телосложение, черные короткие волосы, борода.
  • Одежда: серая футболка, синие спортивные брюки.
Фото: ДП Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 21:34

Фото: ДП Атырауской области

Также продолжаются поиски Аскара Утешова, 1956 года рождения.

  • Дата и место исчезновения: 15 июля 2020 года пропал во время выпаса скота возле села Жарсуат Индерского района.
  • Внешность: рост 158-160 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы.
  • Одежда: черная шапка, синяя спортивная куртка, черная спортивная обувь.
Фото: ДП Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 21:34

Фото: ДП Атырауской области

Кроме того, полиция разыскивает Сергея Сергеевича Меняйло, 1987 года рождения.

  • Дата и место исчезновения: 23 июня 2026 года ушел с адреса по ул. Халела Досмухамедова, 76А в Атырау.
  • Внешность: рост 170-175 см, среднее телосложение, черные короткие волосы.
  • Одежда: белая рубашка, черные брюки, черная обувь, черная спортивная кепка.
Фото: ДП Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 21:34

Фото: ДП Атырауской области

Четвертый разыскиваемый – Азамат Зиноллаевич Абенов, 1980 года рождения.

  • Дата и место исчезновения: 17 июля 2026 года ушел из дома по ул. Махмута, 12 в селе Дамба.
  • Внешность: рост 180-185 см, худощавое телосложение.
  • Одежда: светлая бейсболка, клетчатая рубашка, коричневые брюки.
Фото: ДП Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 21:34

Фото: ДП Атырауской области

В Департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что активные поисковые мероприятия продолжаются.

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят срочно позвонить по номерам: 102, 98-21-28, +7 (707) 145-41-15 или обратиться по адресу: г. Атырау, пр. Абулхаир хана, 55 (кабинет №244).

Генеральная прокуратура ранее вернула из Грузии казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн долларов, которые он похитил под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости в 2023 году в Алматы.

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Канат Болысбек
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