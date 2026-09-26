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Происшествия

"Ударил и сбежал": подросток ногами разгромил остановку в Астане

Общественный транспорт, остановка, люди на остановке , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 22:08 Фото: Zakon.kz
В Астане правоохранительные органы установили и наказали подростка, который разбил остановочный павильон в центре столицы. Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Богенбай батыра. Юный астанчанин ударом ноги разбил стекло остановки, после чего сразу же скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро вычислили и задержали хулигана. За свои действия несовершеннолетний был официально привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет. Его поведение и совершенное правонарушение будут отдельно рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних с принятием соответствующих мер профилактического воздействия", – говорится в сообщении ДП.

Без наказания не остались и родители юного нарушителя. Их также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

Кроме того, законным представителям придется полностью компенсировать из своего кармана весь ущерб, причиненный городскому имуществу.

В столичной полиции подчеркнули, что продолжают принципиально реагировать на любые проявления вандализма и порчи муниципального имущества. Каждый подобный факт берется на строгий контроль, а виновные привлекаются к ответственности по всей строгости закона.

Ранее полицейские пресекли ночные гонки на улицах Шымкента.

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Канат Болысбек
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