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Алматинский "художник" доработался баллончиком до уголовной статьи

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В Алматы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали мужчину во время нанесения рекламы сайтов по продаже запрещенных веществ на городское ограждение. Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, задержанный использовал для нанесения надписей баллончик с краской.

Инструкции и задания по трафаретной рекламе он получал через специализированный Telegram-канал, за что кураторы обещали ему быстрое денежное вознаграждение.

"Но вместо легкого заработка – задержание и уголовное дело. Проводится расследование", – говорится в сообщении ДП.

Стражи порядка устанавливают всю цепочку противоправной схемы, включая организаторов и кураторов сети, дававших указания по нанесению надписей.

В полиции напомнили, что нанесение подобной символики квалифицируется как полноценное соучастие в незаконном обороте наркотиков.

Ранее полицейские пресекли ночные гонки на улицах Шымкента.

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Канат Болысбек
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