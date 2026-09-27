Газовый баллон в квартире: мужчина пострадал после хлопка в Кокшетау

В Кокшетау спасатели оказали помощь пожилому мужчине после хлопка газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области рассказал, что 27 сентября 2026 года поступило сообщение о хлопке в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Садуакасова.

"По прибытии подразделений МЧС установлено, что в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате выбиты окна. В квартире использовался 19-литровый газовый баллон", – уточнил официальный представитель ДЧС Ерсаин Койшибаев.

Эвакуация жильцов не проводилась. Спасатели вынесли из квартиры мужчину 1935 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Предварительная причина происшествия – нарушение требований безопасности при эксплуатации газового баллона.

Похожий инцидент произошел в Темиртау. Там при вспышке газовоздушной смеси в частном доме погиб пожилой мужчина.

