#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+11°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+11°
$
441.88
503.61
5.24
Происшествия

Газовый баллон в квартире: мужчина пострадал после хлопка в Кокшетау

Мужчина, газовый баллон , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 02:22 Фото: pexels
В Кокшетау спасатели оказали помощь пожилому мужчине после хлопка газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области рассказал, что 27 сентября 2026 года поступило сообщение о хлопке в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Садуакасова.

"По прибытии подразделений МЧС установлено, что в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате выбиты окна. В квартире использовался 19-литровый газовый баллон", – уточнил официальный представитель ДЧС Ерсаин Койшибаев.

Эвакуация жильцов не проводилась. Спасатели вынесли из квартиры мужчину 1935 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Предварительная причина происшествия – нарушение требований безопасности при эксплуатации газового баллона.

Похожий инцидент произошел в Темиртау. Там при вспышке газовоздушной смеси в частном доме погиб пожилой мужчина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны
23:48, 06 апреля 2026
Три человека пострадали из-за взрыва газового баллона в Павлодарской области
спасатель
16:21, 29 марта 2026
Сигнал от соседей: в Кокшетау спасли мужчину, не выходившего на связь
В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона
21:05, 23 апреля 2024
В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Буяльский в матче за Бытом в чемпионате Польши
00:48, 28 сентября 2026
Ассист Буяльского помог "Бытому" разгромить "Краковию" в матче чемпионата Польши
Ясмина Токсанбаева на Азиатских играх в Японии
00:13, 28 сентября 2026
"Мы боролись до конца": Ясмина Токсанбаева сообщила об аннулировании "золота" Азиады
Теннисист Дмитрий Попко на турнире USTA в Южной Калифорнии
23:47, 27 сентября 2026
Дмитрий Попко разгромил соперника в финале и выиграл третий турнир ITF подряд
Игровой эпизод в матче Номад - Сарыарка
23:16, 27 сентября 2026
"Номад" одержал восьмую победу подряд, "Арлан" и "Торпедо" разгромили своих соперников
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: