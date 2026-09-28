Убийство 20-летней девушки: в области Абай начался суд над ее бывшим парнем

В области Абай начался суд по делу о жестоком убийстве 20-летней Дильназ Жумагуловой. По версии следствия, бывший парень 12 раз ударил ее ножом. Подозреваемого тогда сразу арестовали. Вот только семья убитой боится, что виновный отделается слишком мягким наказанием, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, убийство произошло в селе Бородулиха 13 июля. Местный житель обнаружил тело девушки с ножевыми ранениями прямо на дороге. Как выяснилось позже, между Дильназ и ее бывшим парнем произошла ссора. Правоохранители уверены, что тот зарезал ее складным ножом, который носил в заднем кармане.

"Мы считаем, что статья необъективная. Мы просили ст. 99, часть вторую, но, к сожалению, почему-то посчитали, что особой жестокости в отношении нашего единственного ребенка не было совершено. Человек хладнокровно нанес ножевые ранения, нанес страшную черепно-мозговую травму, спокойно бросил посреди дороги и спокойно пошел домой и лег спать, где его нашли в теплой кровати следственные органы". Мать убитой Динара Атаева

На процесс пришли родственники убитой. Со стороны обвиняемого в зале присутствовали только он сам и защитники. Прокурор 10 минут зачитывал подробности нанесенных травм. Как следует из его речи, Дильназ первая дала парню пощечину. Он ответил тем же, а затем пустил в ход нож. Первый удар пришелся в шею. Опасаясь, что девушка начнет кричать и звать на помощь, подсудимый два раза ударил ее по голове. Возможно, рукоятью ножа. А когда Дильназ рухнула на землю, продолжил наносить удары ножом. После решил избавиться от тела и долго его тащил. Потом устал и бросил прямо посреди дороги.

"Раны с первой по 16-ю были получены в результате не менее 12 травмирующих воздействий твердых предметов, обладающих колюще-режущими свойствами. Совершил уголовное правонарушение, предусмотренной статьей 99, частью первой Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку". Прокурор Евгений Краузе

Сторона подсудимого и прокурор потребовали ограничить присутствие прессы в зале, якобы опасаясь, что могут прозвучать некие интимные подробности.

Между тем родные девушки с этим не согласны и просили разрешить участие СМИ во всех судебных разбирательствах. В итоге было разрешено лишь записать речь прокурора, а в следующий раз присутствовать только на оглашении приговора. Напомню, Дильназ Жумагуловой было 20 лет. Она единственный ребенок в семье. Родные по-прежнему просят одного – переквалифицировать статью на "Убийство с особой жестокостью".

Ранее родственники 19-летней студентки Диляры Салимбаевой, убитой на окраине Семея 21 сентября 2026 года, выступили с заявлением. Некоторые подробности убийства раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.