Убийство 20-летней девушки: в области Абай начался суд над ее бывшим парнем
По информации КТК, убийство произошло в селе Бородулиха 13 июля. Местный житель обнаружил тело девушки с ножевыми ранениями прямо на дороге. Как выяснилось позже, между Дильназ и ее бывшим парнем произошла ссора. Правоохранители уверены, что тот зарезал ее складным ножом, который носил в заднем кармане.
"Мы считаем, что статья необъективная. Мы просили ст. 99, часть вторую, но, к сожалению, почему-то посчитали, что особой жестокости в отношении нашего единственного ребенка не было совершено. Человек хладнокровно нанес ножевые ранения, нанес страшную черепно-мозговую травму, спокойно бросил посреди дороги и спокойно пошел домой и лег спать, где его нашли в теплой кровати следственные органы". Мать убитой Динара Атаева
На процесс пришли родственники убитой. Со стороны обвиняемого в зале присутствовали только он сам и защитники. Прокурор 10 минут зачитывал подробности нанесенных травм. Как следует из его речи, Дильназ первая дала парню пощечину. Он ответил тем же, а затем пустил в ход нож. Первый удар пришелся в шею. Опасаясь, что девушка начнет кричать и звать на помощь, подсудимый два раза ударил ее по голове. Возможно, рукоятью ножа. А когда Дильназ рухнула на землю, продолжил наносить удары ножом. После решил избавиться от тела и долго его тащил. Потом устал и бросил прямо посреди дороги.
"Раны с первой по 16-ю были получены в результате не менее 12 травмирующих воздействий твердых предметов, обладающих колюще-режущими свойствами. Совершил уголовное правонарушение, предусмотренной статьей 99, частью первой Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку". Прокурор Евгений Краузе
Сторона подсудимого и прокурор потребовали ограничить присутствие прессы в зале, якобы опасаясь, что могут прозвучать некие интимные подробности.
Между тем родные девушки с этим не согласны и просили разрешить участие СМИ во всех судебных разбирательствах. В итоге было разрешено лишь записать речь прокурора, а в следующий раз присутствовать только на оглашении приговора. Напомню, Дильназ Жумагуловой было 20 лет. Она единственный ребенок в семье. Родные по-прежнему просят одного – переквалифицировать статью на "Убийство с особой жестокостью".
Ранее родственники 19-летней студентки Диляры Салимбаевой, убитой на окраине Семея 21 сентября 2026 года, выступили с заявлением. Некоторые подробности убийства раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.