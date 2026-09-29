Скандальный наезд на пешехода в Астане разделил Казнет

В Астане водитель наехал на девушку и продолжил движение как ни в чем не бывало. Ситуация разделила общество на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в Instargam. На кадрах медленно двигавшийся джип на перекрестке наехал на переходившую дорогу девушку и уехал. Инцидент произошел утром 28 сентября 2026 года на улице Мангилик ел.

Многие пользователи возмутились произошедшим, потребовав лишить прав водителя иномарки:

Есть этому действию название?

Кошмар, вообще уже обнаглели водители. Не могут подождать пару минут, вечно спешат.

Специально будто на нее ехала....

Пешеход правильно переходил дорогу по тротуару по линии края проезжей части.

Слов просто нет, тут нереально не увидеть – пространства куча.

Ладно пешеход не видит, идет вперед смотрит, но тот, кто за рулем, – куда в это время смотрит?

Полная вина водителя, факт наезда был, и после он еще скрылся с места ДТП, можно уже лишить водительского удостоверения.

Другие пользователи посчитали, что в произошедшем виновата и пешеход:

Слава Аллаху, что все закончилось без последствий. Но девушки тоже ходят как у себя на кухне. Не смотрят по сторонам.

Пересмотрела несколько раз. Ни светофора, ни зебры нет. Проезжая часть. Идет, как по пешеходу, и, скорее, еще и в наушниках.

Так девушка по дороге идет – или сейчас можно по дороге ходить?

Пешеход как танк прет, как будто в парке гуляет.

Так-то они оба виноваты. Она по дороге ходит и даже не смотрит. Водитель тоже кадр.

В полиции Астаны на инцидент отреагировали.

"Водитель автомашины Jetour Т2 установлен, транспортное средство водворено на коммунальную стоянку. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", – прокомментировали там.

На видеорегистратор очевидца в Астане ранее попало дорожно-транспортное происшествие, в котором чуть не пострадали пешеходы.