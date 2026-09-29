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Происшествия

Скандальный наезд на пешехода в Астане разделил Казнет

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:55 Фото: pexels
В Астане водитель наехал на девушку и продолжил движение как ни в чем не бывало. Ситуация разделила общество на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в Instargam. На кадрах медленно двигавшийся джип на перекрестке наехал на переходившую дорогу девушку и уехал. Инцидент произошел утром 28 сентября 2026 года на улице Мангилик ел.

Многие пользователи возмутились произошедшим, потребовав лишить прав водителя иномарки:

  • Есть этому действию название?
  • Кошмар, вообще уже обнаглели водители. Не могут подождать пару минут, вечно спешат.
  • Специально будто на нее ехала....
  • Пешеход правильно переходил дорогу по тротуару по линии края проезжей части.
  • Слов просто нет, тут нереально не увидеть – пространства куча.
  • Ладно пешеход не видит, идет вперед смотрит, но тот, кто за рулем, – куда в это время смотрит?
  • Полная вина водителя, факт наезда был, и после он еще скрылся с места ДТП, можно уже лишить водительского удостоверения.

Другие пользователи посчитали, что в произошедшем виновата и пешеход:

  • Слава Аллаху, что все закончилось без последствий. Но девушки тоже ходят как у себя на кухне. Не смотрят по сторонам.
  • Пересмотрела несколько раз. Ни светофора, ни зебры нет. Проезжая часть. Идет, как по пешеходу, и, скорее, еще и в наушниках.
  • Так девушка по дороге идет – или сейчас можно по дороге ходить?
  • Пешеход как танк прет, как будто в парке гуляет.
  • Так-то они оба виноваты. Она по дороге ходит и даже не смотрит. Водитель тоже кадр.

В полиции Астаны на инцидент отреагировали.

"Водитель автомашины Jetour Т2 установлен, транспортное средство водворено на коммунальную стоянку. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", – прокомментировали там.

На видеорегистратор очевидца в Астане ранее попало дорожно-транспортное происшествие, в котором чуть не пострадали пешеходы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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