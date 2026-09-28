Нацбанк обратился к казахстанцам со срочным предупреждением

Сегодня, 28 сентября 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) распространила срочную информацию для граждан касательно мошенников, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб доставки.

"Сначала гражданам звонят от имени курьерской или почтовой службы и сообщают о якобы поступившей посылке. Для подтверждения доставки собеседника просят назвать код из SMS-сообщения. При этом злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, не позволяя человеку внимательно ознакомиться с содержанием SMS-сообщения. В частности, они могут сообщать, что курьер уже ожидает выдачи отправления, получатель рискует потерять очередь, а в случае прерывания разговора процедуру оформления доставки придется проходить повторно". Пресс-служба НБК

По данным монетарного регулятора, после получения SMS-кода злоумышленники переходят к следующему этапу схемы.

"Гражданину поступает звонок от лица, представляющегося сотрудником цифрового правительства (eGov). В ходе разговора сообщается о якобы взломанной учетной записи, а также о возможной утечке или копировании персональных данных. Для убедительности злоумышленники могут утверждать, что для защиты гражданина была подключена услуга "Стоп-кредит", а ситуация находится на контроле правоохранительных органов или "службы безопасности Национального банка". В дальнейшем звонок может быть переведен на другого участника схемы. Конечной целью таких действий является получение доступа к денежным средствам граждан". Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что характерным признаком подобных схем является психологическое давление.

"Злоумышленники могут требовать не прерывать телефонный разговор, не сообщать о происходящем третьим лицам и обеспечить конфиденциальность разговора". Пресс-служба НБК

Как сообщается, в отдельных случаях граждан запугивают уголовной ответственностью за разглашение информации либо утверждают, что прекращение разговора повлечет отмену процедур, якобы направленных на защиту денежных средств и персональных данных.

"Такие действия направлены на то, чтобы ограничить возможность гражданина обратиться за консультацией и помощью к близким, в банк либо правоохранительные органы". Пресс-служба НБК

В связи с этим Нацбанк рекомендует гражданам:

внимательно читать и проверять отправителя SMS-сообщения,

никогда не сообщать коды из SMS-сообщений третьим лицам,

а при поступлении подозрительного звонка незамедлительно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру телефона организации.

"Работники Национального банка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, не запрашивают пароли и реквизиты банковских карт, а также не осуществляют денежные расчеты с населением", – напомнили в пресс-службе монетарного регулятора.

Казахстанцам, столкнувшимся с мошенническими действиями, Нацбанк настоятельно рекомендует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.

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