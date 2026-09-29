Водитель "запичкал" авто тремя килограммами наркотиков в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске полицейские пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков. Высушенную марихуану водитель спрятал в различных тайниках своего автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 сентября 2026 года издание YK-news.kz, операция по задержанию прошла в рамках республиканских оперативно-профилактических мероприятий "Паутина" и "Қарасора".

В поле зрения правоохранителей попал 39-летний житель другого региона Казахстана, который выполнял роль курьера-перевозчика.

Во время досмотра авто полицейские обнаружили шесть тщательно замаскированных свертков с запрещенным веществом: тайники были оборудованы в подкрылках, за обшивкой дверей и под задними сиденьями.

"Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес составил около трех кг", – уточнили полицейские.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В Алматы патрульные задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков бесконтактным способом.