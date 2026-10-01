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"Убью тебя": пьяное застолье двух казахстанцев переросло в уголовное дело

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 00:47 Фото: pexels
В Байконыре обычное застолье едва не закончилось трагедией: 38-летний местный житель приставил вилку к горлу своего приятеля и пригрозил ему расправой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По их данным, инцидент произошел 10 июня 2026 года.

Подозреваемый у себя дома распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора.

"В ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе распития спиртного, с целью запугивания последнего приставил к горлу последнего вилку и высказал намерение его убить", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего было начато расследование. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Поскольку фигурант является гражданином Республики Казахстан, прокуратура комплекса направила уголовное дело в прокуратуру города Байконыр для организации дальнейшего расследования в рамках законодательства.

В надзорном органе напомнили, что по законодательству Казахстана за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до 60 суток ареста.

Ранее в ЗКО осудили убийцу 18-летнего парня.

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Канат Болысбек
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