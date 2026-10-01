Ерболат Жанабылов наказан после конфликта с Эльмирой Толегеновой: что произошло в семье блогеров

В семье известных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой произошел конфликт. Подробности раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне, 30 сентября 2026 года, Толегенова на своей второй страничке в Instagram soma.tut опубликовала Stories, в котором рассказала, что спряталась от Жанабылова и его родственников в гардеробной. По словам блогера, супруг забирает у нее личные вещи, телефоны, соцсети.

"Я закрылась, сижу в гардеробе, у меня здесь есть второй телефон, на котором осталось 5% (зарядки). Он здесь, пытается сюда вломиться вместе со своими родными, братьями, братишками, которые манипулируют мной, которые переживают, что я могу выложить в соцсети какие-то вещи касательно их семьи... Он удаляет все Stories. У меня вот все руки красные", – заявила Эльмира.

Вскоре Stories исчезла, но обращение Толегеновой разлетелось по пабликам.

За официальным комментарием мы обратились в столичную полицию.

"30 сентября текущего года сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация в социальной сети Threads, содержащая видеозапись с обращением блогера Э. Т. по факту конфликта с супругом Е. Ж. На видеозаписи женщина сообщает об обстоятельствах произошедшего конфликта, а также демонстрирует покраснение на руках. По данному факту на место выехали сотрудники полиции", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны сегодня, 1 октября.

В ходе проверки установлено, что между супругами произошел бытовой конфликт, при этом Эльмира Толегенова от подачи заявления в полицию отказалась.

"Вместе с тем в отношении Ж. Е. за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений составлен административный материал. Мужчина привлечен к административной ответственности и водворен в комнату временного задержания. Материалы дела направлены в суд для принятия решения". Пресс-служба ДП Астаны

Также в столичной полиции добавили, что ранее, 28 августа текущего года, Ерболат Жанабылов нарушил требования пробационного контроля – после 22:00 он отсутствовал по указанному им месту пребывания.

"Материалы по факту нарушения переданы в суд". Пресс-служба ДП Астаны

27 апреля 2026 года в Астане вынесли приговор чете блогеров Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой.

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Жанабылов был признан виновным по ст. 214 ч. 2 п. 2, по ст. 218 ч. 2 п. 1 ("Незаконное предпринимательство", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") УК РК и осужден к 2 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. В соответствии со ст. 63 ч. 1 УК РК назначенное наказание считается условным, с установлением пробационного контроля на весь срок. Толегенова была признана виновной по тем же статьям и приговорена к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Исполнение наказания было отсрочено на два года.