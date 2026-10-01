"Все просто оцепенели": раздетый ребенок из другого города ночью оказался в кафе Алматы

В Алматы полицейские прокомментировали шокирующий инцидент с особенным ребенком, который в три часа ночи забежал полностью раздетым в одно из заведений города, сообщает Zakon.kz.

Пользователи платформы Threads поделились историей, которая произошла около трех часов ночи на пересечении улиц Толе би и Ауэзова. По словам очевидцев, полностью раздетый мальчик с аутизмом буквально забежал в помещение кафе с улицы, где в тот момент был сильный холод.

"Все просто оцепенели: посетители, охранники, бармены, администратор. Мы сразу накрыли его, попытались согреть и понять, что произошло. Позвонили в 102. Оказалось, что мальчика разыскивали из Талгара. И вот у меня до сих пор один вопрос: как он оказался из Талгара на Толе би? Как он добрался туда ночью, в таком состоянии и полностью без одежды? Мне до сих пор страшно от этой ситуации", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах подтвердили факт вызова и рассказали о принятых мерах.

"По данному факту на пульт "102" поступил вызов. Прибывшие на место патрульные полицейские обнаружили ребенка, доставили его в Управление полиции Ауэзовского района и передали сотрудникам ювенальной полиции. В это время на пульт "102" поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ребенок страдает аутизмом и самостоятельно вышел из дома, пока они спали", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы 1 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Полицейские благополучно передали мальчика матери. С женщиной провели профилактическую беседу о необходимости усилить контроль и обеспечить безопасность особенного ребенка.

Ранее полицейские пресекли ночные гонки на улицах Шымкента.