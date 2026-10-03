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События

Слишком сильный сигнал: трех операторов связи оштрафовали в Костанайской области

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 10:38 Фото: pexels
Три крупных оператора сотовой связи привлекли к ответственности за превышение допустимого уровня сигнала на территории учреждений УИС Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура совместно с Государственной радиочастотной службой и ДУИС провела замеры в учреждениях региона. Нарушения выявили у Beeline, Kcell, а также Tele2 и Altel – сигнал превышал допустимый уровень на территории трех учреждений.

По акту прокуратуры операторов привлекли к административной ответственности и оштрафовали. По закону они обязаны оптимизировать свои сети и снижать распространение сигнала на территории учреждений УИС.

В прокуратуре отметили, что ранее в учреждениях уже выявляли преступления с использованием мобильных телефонов. В одном из случаев осужденный совершил мошенничество на сумму более 4 млн тенге. У него изъяли телефоны, а самого мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Ранее наглость контрабандистов и хитрый тайник "поразили" всю карагандинскую колонию.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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