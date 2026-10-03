Опасный пожар на дороге: в Актобе спасатели предотвратили взрыв

Фото: Zakon.kz

В Актобе на проспекте Жалантос Батыра, в районе моста Акжар, загорелся автомобиль. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и полностью ликвидировали возгорание, сообщает Zakon.kz.

Опасность представляло газобаллонное оборудование, установленное в машине. Спасатели приняли необходимые меры и предотвратили возможный взрыв и дальнейшее распространение огня. МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности и следить за техническим состоянием автомобилей. Ранее сообщалось, что пожар в бане произошел в Щучинске.

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