#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
447.73
502.98
5.35
Происшествия

Опасный пожар на дороге: в Актобе спасатели предотвратили взрыв

Опасный пожар на дороге: в Актобе спасатели предотвратили взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 19:10 Фото: Zakon.kz
В Актобе на проспекте Жалантос Батыра, в районе моста Акжар, загорелся автомобиль. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и полностью ликвидировали возгорание, сообщает Zakon.kz.

Опасность представляло газобаллонное оборудование, установленное в машине. Спасатели приняли необходимые меры и предотвратили возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности и следить за техническим состоянием автомобилей.

Ранее сообщалось, что пожар в бане произошел в Щучинске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
пожар в Алматы
10:40, 08 мая 2024
Взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
01:14, 02 сентября 2024
ДТП произошло на мосту в Актобе: есть пострадавшие
Пожарная служба, огонь, возгорание, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарные, пожарный автомобиль
05:34, 01 ноября 2024
Пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина стартовала с победы на WTA-1000 в Пекине
19:50, Сегодня
Елена Рыбакина неожиданно вылетела с WTA-1000 в Пекине
&quot;Кайрат&quot; и кыргызстанский &quot;Барс&quot; победителя не выявили в товарищеском матче
19:20, Сегодня
"Кайрат" и кыргызстанский "Барс" победителя не выявили в товарищеском матче
Семь медалей не подняли нас выше
18:34, Сегодня
Казахстан за день до окончания Азиады не покинул восьмое место, хотя выиграл семь медалей
&quot;Невероятные эмоции&quot;: сборная Казахстана по художественной гимнастике рассказал о медали
18:33, Сегодня
"Невероятные эмоции": в сборной Казахстана по художественной гимнастике рассказали о медалях
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: