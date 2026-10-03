Дети переживали, спасатели действовали: кошку сняли из-под моста в Атырау

В Атырау спасатели помогли кошке, которая оказалась на бетонной конструкции под мостом Жұмыскер и не могла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животном поступило на пульт "112".

На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда. Пока один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения добирался до кошки, дети неподалеку внимательно следили за происходящим и переживали за животное.

Кошку удалось благополучно снять с конструкции и поднять наверх. Увидев спасателя с животным в руках, дети закричали "Ура!" и поблагодарили его за помощь.

Ранее сообщалось, что в Туркестане спасатели МЧС сняли кошку с кондиционера, установленного на фасаде многоэтажного дома на уровне четвертого этажа.