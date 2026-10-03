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Происшествия

Урок домбры закончился избиением ребенка: мужчину задержали в Жамбылской области

Видео с избиением ребенка вызвало резонанс в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 23:52 Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилось видео, на котором мужчина, держа в одной руке домбру, другой рукой бьет ребенка. Комментаторы заявили, что это "кордайский учитель". Также в ролике есть публичное извинение. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Жамбылской области.

В полиции подтвердили информацию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – ответили в департаменте.

Как уточняется, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

"Для всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств дела проводятся необходимые следственные действия. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", – резюмировали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Астане расследуют инцидент в детсаду. Также в соцсетях распространился ролик, на котором воспитатель ударила ребенка.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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