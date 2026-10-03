Пилорама вспыхнула в Семее: пожар тушат по повышенному рангу
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Семее пожарные МЧС тушат крупный пожар на территории пилорамы. Возгорание произошло на улице Глинки – открытым пламенем горит древесина, сообщает Zakon.kz.
На месте развернут штаб пожаротушения и организованы три боевых участка. Спасатели обеспечивают подвоз воды, силы и средства МЧС работают по повышенному рангу.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в Актобе пожарные предотвратили взрыв.
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