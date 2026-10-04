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Происшествия

Скандал из-за годовалого ребенка закончился избиением жены и погоней за соседями в Талдыкоргане

Мужчина, женщина, погоня, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 05:58 Фото: instagram/zhetysu.police
Жительница Талдыкоргана заявила об избиении мужем и угрозах убийством. На опубликованных в социальных сетях кадрах мужчина устроил погоню с оружием, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в нижнем белье и, предположительно, с оружием в руках идет за убегающей женщиной. В публикации говорится, что житель Талдыкоргана держит в страхе жену, которая неоднократно подвергалась побоям.

А 2 октября 2026 года он якобы устроил скандал из-за того, что их годовалый ребенок не дает ему спать. Затем избил жену. Когда соседи услышали крики и пришли на помощь, он погнался за ними с холодным оружием. Предположительно, это и попало на видео.

В Департаменте полиции (ДП) области Жетысу сообщили, что 2 октября жительница Талдыкоргана обратилась в полицию и сообщила, что супруг причинил ей телесные повреждения и угрожал.

"Полицейские сразу выехали на место. Мужчину задержали. У него изъяли пневматическое оружие. По фактам причинения телесных повреждений и угроз возбуждены уголовные дела", – проинформировали в ДП.

В полиции добавили, что ранее от женщины не поступало обращений. Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Пострадавшая вместе с ребенком находится в кризисном центре.

Также в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, держа в одной руке домбру, другой рукой бьет ребенка. Комментаторы заявили, что это "кордайский учитель".

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Камила Салкымбаева
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