Кинологи, волонтеры и дроны: как идут поиски иностранного туриста в горах Алматы

В горах Алматы продолжаются поиски гражданина Южной Кореи. Спасатели МЧС обследуют горную местность, уделяя особое внимание труднодоступным участкам, склонам и ущельям. Поисковые работы осложняют сложный рельеф, большая площадь территории и резкие перепады высот, сообщает Zakon.kz.

В операции задействованы около 88 волонтеров, 10 единиц техники, три кинологических расчета и семь беспилотников. Поиск ведется непрерывно, территории обследуются поэтапно.

Ход операции находится на контроле МЧС.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в горах: заранее изучать маршрут, следить за прогнозом погоды, сообщать близким о планах и не отправляться в горы в одиночку.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112 и сообщить свои координаты или ориентиры.

Ранее сообщалось, что 73-летний Чо Кукхи 28 сентября поднялся в горы в составе группы, после чего сказал, что поднимется немного выше и самостоятельно спустится вниз. С тех пор информация о его местонахождении не поступала.

