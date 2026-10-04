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Происшествия

Кинологи, волонтеры и дроны: как идут поиски иностранного туриста в горах Алматы

Поиски не прекращаются: кинологи, волонтеры и дроны работают в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 21:33 Фото: magnific.com
В горах Алматы продолжаются поиски гражданина Южной Кореи. Спасатели МЧС обследуют горную местность, уделяя особое внимание труднодоступным участкам, склонам и ущельям. Поисковые работы осложняют сложный рельеф, большая площадь территории и резкие перепады высот, сообщает Zakon.kz.

В операции задействованы около 88 волонтеров, 10 единиц техники, три кинологических расчета и семь беспилотников. Поиск ведется непрерывно, территории обследуются поэтапно.

Ход операции находится на контроле МЧС.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в горах: заранее изучать маршрут, следить за прогнозом погоды, сообщать близким о планах и не отправляться в горы в одиночку.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112 и сообщить свои координаты или ориентиры.

Ранее сообщалось, что 73-летний Чо Кукхи 28 сентября поднялся в горы в составе группы, после чего сказал, что поднимется немного выше и самостоятельно спустится вниз. С тех пор информация о его местонахождении не поступала.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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