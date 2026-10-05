В Алматы из-за дождей и строительства LRT рухнул асфальт

Алматинцы ночью 4 и утром 5 октября 2026 года столкнулись с неожиданными препятствиями на дорогах – на некоторых участках провалился асфальт, сообщает Zakon.kz.

Причем в некоторых местах ямы образовались настолько большие, что в них застревали не только легковые автомобили, но и автобусы. Сложная ситуация сложилась на улице Момышулы. Из-за провала в асфальте там с ночи наблюдаются пробки. Очевидцы с помощью подручных средств пытались "залатать" провалы, чтобы хоть как-то помочь движению транспорта.

Горожане, которые делятся кадрами с происходящим, отметили, что с утра люди не могли уехать с остановок из-за перебоев с движением автобусов.

Асфальт провалился и на других участках. В районе пересечения улиц Розыбакиева – Толе би с утра 5 октября из провалов торчали ветки в качестве предупреждения.

Автобус также провалился в яму на Толе би – Масанчи.

В Управлении развития дорожной инфраструктуры города прокомментировали произошедшее.

"В Алматы в рамках реализации проекта LRT на участках улиц Момышулы и Толе би проводились работы по переустройству инженерных сетей. В связи с обильными осадками на отдельных участках произошло проседание грунта, что привело к затруднению движения транспорта. В настоящее время подрядной организацией проводятся восстановительные работы, включающие уплотнение основания и применение фрезерованного асфальтобетона в качестве временной меры для обеспечения безопасного проезда транспорта", – сообщили в управлении.

Там добавили, что после стабилизации погодных условий асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в соответствии с технологическими требованиями.

Совсем недавно, 30 сентября – 1 октября в Алматы на перекрестке Толе би – Розыбакиева ограничивали движение в связи со строительными работами.

18 сентября сообщалось о начале установки первых рельсов линии легкорельсового транспорта (LRT).

4 октября коммунальные и экстренные службы города перешли на усиленное дежурство из-за ожидаемого ухудшения погоды и обильных осадков.