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Происшествия

Предложили заменить домофон: пенсионерка чудом не лишилась 7 млн тенге в области Улытау

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 18:20 Фото: pixabay
История жительницы области Улытау, которая едва не потеряла 7 млн тенге, началась с обычного телефонного звонка. Незнакомые люди предложили пенсионерке заменить домофон, а затем вовлекли ее в многоэтапную схему обмана, сообщает Zakon.kz.

По словам самой пострадавшей, звонившие убедили ее якобы помочь в раскрытии банды мошенников. Для этого требовалось перевести собственные сбережения на так называемый "безопасный счет".

Взамен злоумышленники обещали зачислить на ее счет государственные деньги. От обмана пожилую женщину уберегли сотрудники банка, которые помешали ей перевести 7 млн тенге мошенникам.

В ситуацию вмешались и полицейские. Тем не менее еще некоторое время пенсионерке звонили и пытались ее запугать.

Полиция призывает граждан не выполнять указания незнакомых людей о переводе денег, не сообщать личные данные и коды из SMS. При подозрении на мошенничество необходимо сразу обращаться по номеру 102.

Тем временем житель Державинска в Акмолинской области стал жертвой изощренной аферы, лишившись крупной суммы денег после обычного звонка "из доставки". Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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