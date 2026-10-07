"Остановилось сердце": подросток умер во время работы в банкетном зале Шымкента

В Шымкенте прямо в здании одного из банкетных залов умер 13-летний подросток, работавший в заведении. Владельца ресторанного комплекса привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

О трагическом инциденте в ресторане рассказали пользователи сервиса 2GIS. В своих отзывах горожане сообщили, что несколько месяцев назад в заведении скончался несовершеннолетний по имени Мирас.

По их словам, администрация банкетного зала привлекала подростков к тяжелому труду и работала с нарушениями. Посетители также обратили внимание на отсутствие камер видеонаблюдения, что, по их мнению, указывает на пренебрежение требованиями безопасности.

В правоохранительных органах подтвердили факт гибели ребенка и назвали причину смерти.

"По факту смерти подростка в одном из банкетных залов Шымкента полицией проведено досудебное расследование. Установлено, что смерть подростка наступила в результате остановки сердца. За нарушения трудового законодательства, выявленные в ходе проверки, владелец банкетного зала привлечен к административной ответственности", – рассказали 7 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что гибель школьника расследуют в Жамбылской области.