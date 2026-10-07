"Сдавал назад": рабочий трагически погиб под колесами погрузчика на востоке Казахстана

В поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области 56-летний рабочий погиб под колесами погрузчика во время работ по санитарной очистке территории от бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии изначально появились в социальных сетях. По предварительным данным, погибший мужчина находился позади спецтехники.

Водитель погрузчика не заметил рабочего и начал движение задним ходом, в результате чего произошел наезд, отметили очевидцы инцидента. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили факт гибели рабочего и сообщили о начале расследования.

"Департамент полиции сообщает, что по факту смерти 56-летнего жителя Восточно-Казахстанской области Отделом полиции Глубоковского района возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека", – рассказали 7 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП ВКО.

В полиции также добавили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств дела.

Ранее еще один рабочий пострадал в ДТП с участием грузовика и дорожной техники. Трагический инцидент произошел в Акмолинской области.