Землетрясение произошло в Казахстане
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение в Восточно-Казахстанской области.
Сведения об ощутимости уточняются.
На сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра указано, что землетрясение произошло в 70 км к югу от Усть-Каменогорска. Жители города делятся комментариями, что ощущали подземные толчки.
Фото: emsc-csem.org
18 июля казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 319 км на юго-восток от Алматы.
Завтра, 24 июля 2025 года, в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.