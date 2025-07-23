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Происшествия

Землетрясение произошло в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 15:49 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
23 июля 2025 года в Казахстане зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение в Восточно-Казахстанской области.

Сведения об ощутимости уточняются.

На сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра указано, что землетрясение произошло в 70 км к югу от Усть-Каменогорска. Жители города делятся комментариями, что ощущали подземные толчки. 

комментарии о землетрясении в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 15:49

Фото: emsc-csem.org

18 июля казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 319 км на юго-восток от Алматы.

Завтра, 24 июля 2025 года, в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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