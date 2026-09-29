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События

Убийство женщины в Астане: полицейские начальники лишились должностей, четверо экс-сотрудников арестованы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
В Астане бывший муж убил 30-летнюю женщину. Помимо его задержания, в рамках следствия уволили и арестовали сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем стало известно 24 сентября 2026 года. Во дворе дома на Жазиру напал мужчина с ножом, она скончалась на месте.

Позже адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на родных погибшей, заявили, что ранее подозреваемый угрожал бывшей жене, применял к ней насилие, из-за чего она неоднократно обращалась в полицию. Также имелось защитное предписание.

"Прошу начальника Департамента полиции города Астаны провести тщательную служебную проверку в отношении всех сотрудников, которые ранее принимали заявления, рассматривали обращения и принимали процессуальные и иные решения по фактам, связанным с Жазирой и ее бывшим супругом. Особое внимание прошу уделить проверке возможных фактов недобросовестного отношения к служебным обязанностям, формального рассмотрения обращений и непринятия необходимых мер реагирования", – говорится на странице адвокатов потерпевшей стороны в Instagram.

А уже 29 сентября 2026 года они сообщили о задержании полицейских.

"Четверо бывших сотрудников полиции задержаны после гибели Жазиры. Сегодня ночью, 29 сентября, в Астане задержаны и водворены в ИВС четверо бывших сотрудников полиции – следователь, участковый инспектор района Сарыарка и двое участковых района Нура. В отношении них расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Накануне все четверо были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также освобожден от должности заместитель начальника ДП Астаны по следствию", – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны факт подтвердили.

"Полиция занимает принципиальную позицию по факту убийства 30-летней жительницы столицы. Как сообщалось ранее, подозреваемый был задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. За совершенное преступление он понесет строгое наказание в соответствии с законом", – заявили там.

В полиции добавили, что Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) проведена служебная проверка действий ответственных должностных лиц.

"По ее итогам четверо сотрудников уволены по отрицательным мотивам. От занимаемых должностей освобождены два начальника районных управлений полиции и их заместители, а также заместитель начальника Департамента полиции города Астаны. Начальник Департамента полиции и еще один его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – говорится в комментарии.

Кроме того, по факту халатного отношения к службе возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны четверо бывших сотрудников полиции. Расследование продолжается и находится на особом контроле министра внутренних дел.

В области Абай начали судить обвиняемого в убийстве 20-летней Дильназ Жумагуловой. По версии следствия, бывший парень 12 раз ударил ее ножом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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