Вчера отработка по ним, сегодня – авария: в Алматы трицикл "подставился" под Prado

На Северном кольце в Алматы в районе Центрального вещевого рынка произошло столкновение Toyota Land Cruiser Prado и трицикла, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 8 октября 2026 года рассказали, что внедорожник двигался по улице Северное кольцо в южном направлении. В этот момент трицикл выехал на полосу встречного движения. Удар был неизбежен.

Пострадавшим в результате аварии оказали медицинскую помощь.

"Как установлено, трицикл не был зарегистрирован, а его водитель не имел соответствующих документов на управление транспортом. Грубое нарушение правил – выезд на встречную полосу – едва не обернулось трагедией", – сообщили в ДП.

Буквально накануне, 7 октября, в полиции рассказали о проведенной отработке "Трицикл", во время которой выявили около 60 нарушений Правил дорожного движения.