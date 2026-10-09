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Происшествия

Поезд протаранил Lada Kalina на переезде в Казахстане: момент попал на видео

Фото: ДП Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 21:51 Фото: ДП Костанайской области
В Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде. Инцидент произошел рано утром 9 октября 2026 года в Житикаре, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия уже разлетелись по Казнету. По предварительным данным, водитель Lada Kalina проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути прямо перед приближающимся локомотивом.

В результате произошел жесткий таран. В аварии чудом обошлось без жертв и пострадавших.

Официальные подробности аварии раскрыли в полиции Костанайской области.

"По факту столкновения автомобиля Lada Kalina с локомотивом на железнодорожном переезде в Житикаре в отношении водителя автомобиля полицией возбуждено административное производство", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что молодой казахстанец лишился ноги, попав под поезд.

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Канат Болысбек
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