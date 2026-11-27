Прокуратура Павлодарской области добилась возврата государству земельных участков стоимостью 115 млн тенге, имеющих стратегическое значение для развития угольной промышленности Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, эти территории необходимы для работы угледобывающих предприятий: через них проходят железнодорожные пути, по которым перевозят вскрышные породы при разработке месторождений.

Однако участки, находившиеся в аренде у ТОО "Arman kala Limited", использовались не по целевому назначению. Это создавало препятствия для развития производственной инфраструктуры.

Прокуратура обратилась в суд с иском о принудительном изъятии земли. Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области удовлетворил требования, а апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

В результате договоры аренды расторгли, а участки вернули государству. Это позволит устранить препятствия для развития железнодорожной инфраструктуры и обеспечить стабильную работу угледобывающих предприятий региона.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура выступила с заявлением.