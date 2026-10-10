Двое подростков погибли после жестокой драки в Алматы – на скамье подсудимых шестеро человек
Как пишет сайт телеканала КТК, трагедия случилась ночью 30 апреля. По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. А уже на улице словестная перепалка переросла в массовую драку.
Во время потасовки двое 17-летних подростков получили ножевые ранения. Их госпитализировали, но спасти не смогли. Родственники погибших заявляли: причиной конфликта, вероятно, стало вымогательство.
Дела о гибели двух парней рассматриваются раздельно. Суд ознакомился с первым из них – по факту убийства Динмухамеда Есенгельды. Один фигурант проходит по статье "Убийство", второго подозревают в грабеже, остальных обвиняют в хулиганстве.
Кроме того, трое подсудимых уже пять месяцев находятся под стражей, еще трое – под домашним арестом.
"Мы заявили ходатайство о соединении уголовного дела в одно производство. Случай-то один, драка была в одном месте, они тесно взаимосвязаны. Целесообразно рассмотреть в одном производстве. Почему? Потому что будут допросы свидетелей. Они по нашему делу могут проходить как свидетели", – говорит адвокат, Мейрман Шекеев.
Ранее сообщалось, что полицейский погиб после конфликта с посетителем кафе на востоке Казахстана.