Занимавшие высокие посты чиновники лишились должностей из-за любви к играм

В Есильском районе Акмолинской области чиновники поплатились должностями из-за азартных игр, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 14 октября 2026 года рассказали, что выявили двух государственных служащих, делавших ставки в букмекерских конторах через интернет. Один из них занимал должность руководителя отдела физической культуры и спорта акимата района , второй – главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции.

"По результатам прокурорского реагирования оба должностных лица освобождены от занимаемых должностей. Государственным служащим следует помнить: подобное поведение недопустимо. Необходимо соблюдать установленные законом ограничения и запреты. Каждый подобный факт будет получать принципиальную правовую оценку", – заявили в надзорном органе.

По аналогичной причине в области Жетысу двое чиновников лишились должностей. Общая сумма пополнений их игровых счетов превысила 7,7 млн тенге.

В Казахстане c 9 сентября 2024 года действует закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.