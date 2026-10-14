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Общество

Занимавшие высокие посты чиновники лишились должностей из-за любви к играм

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:37 Фото: freepik
В Есильском районе Акмолинской области чиновники поплатились должностями из-за азартных игр, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 14 октября 2026 года рассказали, что выявили двух государственных служащих, делавших ставки в букмекерских конторах через интернет. Один из них занимал должность руководителя отдела физической культуры и спорта акимата района, второй – главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции.

"По результатам прокурорского реагирования оба должностных лица освобождены от занимаемых должностей. Государственным служащим следует помнить: подобное поведение недопустимо. Необходимо соблюдать установленные законом ограничения и запреты. Каждый подобный факт будет получать принципиальную правовую оценку", – заявили в надзорном органе.

По аналогичной причине в области Жетысу двое чиновников лишились должностей. Общая сумма пополнений их игровых счетов превысила 7,7 млн тенге.

В Казахстане c 9 сентября 2024 года действует закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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