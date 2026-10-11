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Происшествия

Толчок в ночном клубе обернулся судом и госпитализацией в ВКО

Толчок в ночном клубе обернулся судом и госпитализацией в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 15:12 Фото: ДУИС ВКО
Пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы ВКО заявила о том, что осужденную женщину направили на лечение после того, как проверка подтвердила употребление наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, во время конфликта в одном из ночных клубов Усть-Каменогорска женщина толкнула посетительницу. Та упала и получила телесные повреждения. Суд признал женщину виновной и обязал ее пройти лечение от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

После постановки на учет женщина отрицала употребление наркотиков, однако медицинское освидетельствование подтвердило этот факт. В результате ее госпитализировали для прохождения лечения.

В службе пробации отметили, что контролируют исполнение судебных решений и проводят профилактическую работу для предупреждения повторных правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске трое мужчин пытались перебросить через ограждение учреждения уголовно-исполнительной системы сверток с предположительно запрещенным веществом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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