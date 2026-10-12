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Происшествия

Владельца лошади наказали после смертельного ДТП с мотоциклистом в Павлодарской области

ДТП в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 18:11 Фото: Zakon.kz
10 октября 2026 года на пульт "103" поступило заявление о том, что в 23:20 на автодороге Ольгинка – Ямышево мотоциклист наехал на лошадь. Медикам не удалось спасти водителя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, по данному факту возбудили уголовное дело. В данное время ведется расследование.

Согласно данным издания, владельца лошади привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что пять дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных произошло всего за одну ночь на международной трассе Атырау – Астрахань.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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