Владельца лошади наказали после смертельного ДТП с мотоциклистом в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

10 октября 2026 года на пульт "103" поступило заявление о том, что в 23:20 на автодороге Ольгинка – Ямышево мотоциклист наехал на лошадь. Медикам не удалось спасти водителя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, по данному факту возбудили уголовное дело. В данное время ведется расследование. Согласно данным издания, владельца лошади привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. Ранее сообщалось, что пять дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных произошло всего за одну ночь на международной трассе Атырау – Астрахань.

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