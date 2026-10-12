#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Происшествия

Гараж с мусорной свалкой возле него попал в поле зрения полиции Петропавловска

Уральск , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:25 Фото: polisia.kz
Гараж по улице Бостандыкской, возле которого постоянно скапливался мусор, выявил общественник еще три года назад. От акимата Петропавловска в полицию поступило обращение о необходимости установить владельца. Как выяснилось, хозяйка долгое время проживала за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка держали ситуацию на контроле и при первой возможности встретились с ней. Женщине вручено уведомление о том, что гараж необходимо убрать в трехдневный срок. В противном случае Департаментом по управлению земельными ресурсами будут приняты меры.

Полицейские обращаются ко всем собственникам гаражей с напоминанием о необходимости проверить правомерность их установки.

Там добавили, что работа, в том числе по ликвидации незаконно установленных гаражей, проводится в рамках "Таза Қазақстан". С начала года полицейские в Северном Казахстане выявили более 12 500 нарушений правил благоустройства.

Между тем жителя Уральска заподозрили в краже тонометров и модной одежды. Детали необычного расследования – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
житель Петропавловска упал в погреб, отравившись парами краски
20:52, 04 августа 2025
Житель Петропавловска красил гараж и провалился без сознания в погреб
Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела
13:35, 20 мая 2025
Платили за обучение, которого не было: учебный центр в Астане попал в поле зрения полиции
помощь спасателей
23:46, 12 августа 2025
Годовалый ребенок попал в беду в Петропавловске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:04, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Сибири"
Фото: WTA
18:38, Сегодня
Андреева высказалась о борьбе с Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге WTA
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:13, Сегодня
"Кайрат" объявил заявку на общий этап Лиги Конференций
Карлос Алькарас
17:49, Сегодня
Карлос Алькарас сенсационно проиграл в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: