Гараж с мусорной свалкой возле него попал в поле зрения полиции Петропавловска

Гараж по улице Бостандыкской, возле которого постоянно скапливался мусор, выявил общественник еще три года назад. От акимата Петропавловска в полицию поступило обращение о необходимости установить владельца. Как выяснилось, хозяйка долгое время проживала за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка держали ситуацию на контроле и при первой возможности встретились с ней. Женщине вручено уведомление о том, что гараж необходимо убрать в трехдневный срок. В противном случае Департаментом по управлению земельными ресурсами будут приняты меры.

Полицейские обращаются ко всем собственникам гаражей с напоминанием о необходимости проверить правомерность их установки.

Там добавили, что работа, в том числе по ликвидации незаконно установленных гаражей, проводится в рамках "Таза Қазақстан". С начала года полицейские в Северном Казахстане выявили более 12 500 нарушений правил благоустройства.

Между тем жителя Уральска заподозрили в краже тонометров и модной одежды. Детали необычного расследования – здесь.