В частном секторе Алматы неподалеку от озера Сайран обнаружили оружие и патроны. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, опасную находку сделали на улице Садовникова в Ауэзовском районе.

Прибывшие полицейские изъяли оружие и боеприпасы в установленном процессуальном порядке и направили их на экспертизу.

"Они направлены на экспертизу. По предварительным данным, обнаруженное оружие может относиться к категории газового", – говорится в сообщении.

Сейчас оперативники устанавливают происхождение находки и выясняют, кому она принадлежит. Также стражи порядка проверяют, не использовалось ли это оружие при совершении каких-либо преступлений.

Ранее полицейские обнаружили в горах Алматы на территории дачного массива в Медеуском районе заброшенное оружие и боеприпасы.