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События

Алматинец зашел в метро и вышел оттуда фигурантом уголовного дела

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 09:13 Фото: Zakon.kz
В метро Алматы у пассажира обнаружили опасную находку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на станции "Алатау".

"Совместно со службой транспортной безопасности полицейские провели проверку с использованием рентгеновского оборудования. В сумке пассажира обнаружили и изъяли два патрона калибра 5,45 миллиметра", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции Бостандыкского района для принятия процессуального решения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В сентябре 2026-го на этой же станции задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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