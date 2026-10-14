Алматинец зашел в метро и вышел оттуда фигурантом уголовного дела
Фото: Zakon.kz
В метро Алматы у пассажира обнаружили опасную находку, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на станции "Алатау".
"Совместно со службой транспортной безопасности полицейские провели проверку с использованием рентгеновского оборудования. В сумке пассажира обнаружили и изъяли два патрона калибра 5,45 миллиметра", – говорится в сообщении.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции Бостандыкского района для принятия процессуального решения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В сентябре 2026-го на этой же станции задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.
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