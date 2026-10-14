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Происшествия

Известного исполнителя NAVAI задержали при въезде в Казахстан: что известно

Известного исполнителя NAVAI задержали при въезде в Казахстан: что известно, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 20:14 Фото: Instagram/navaib
Иностранного исполнителя Наваи Бакирова, известного под сценическим псевдонимом NAVAI, задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в правоохранительных органах, при въезде в Казахстан сотрудники правоохранительных органов совместно с пограничной службой КНБ проверили автомобиль, в котором находился артист. В машине обнаружили и изъяли вещество, предположительно являющееся наркотическим.

По факту возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.

NAVAI – популярный российский певец и рэп-исполнитель азербайджанского происхождения, бывший участник дуэта HammAli & Navai.

Ранее сообщалось, что голый казахстанец устроил шокирующую выходку на глазах у соседей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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