Известного исполнителя NAVAI задержали при въезде в Казахстан: что известно
Как заявили в правоохранительных органах, при въезде в Казахстан сотрудники правоохранительных органов совместно с пограничной службой КНБ проверили автомобиль, в котором находился артист. В машине обнаружили и изъяли вещество, предположительно являющееся наркотическим.
По факту возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
NAVAI – популярный российский певец и рэп-исполнитель азербайджанского происхождения, бывший участник дуэта HammAli & Navai.
Ранее сообщалось, что голый казахстанец устроил шокирующую выходку на глазах у соседей.