Голый казахстанец устроил шокирующую выходку на глазах у соседей
Как пишет 13 октября 2026 года издание "Мой город", испуганные соседи и прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов.
В пресс-службе областного суда Западно-Казахстанской области, прибывшие на вызов стражи порядка столкнулись с неадекватным и агрессивным поведением мужчины.
"Прибывшие стражи порядка выяснили, что дебошир находится под воздействием наркотиков – врачи подтвердили употребление им каннабиноидов и опиоидов. Мужчина отказывался слезать, вел себя неадекватно и матерился. В суде он полностью признал вину, но внятно объяснить свой поступок не смог", – пояснили в суде.
Суд отправил его под арест на 20 суток за мелкое хулиганство и появление в обществе в состоянии опьянения. Кроме того, ему на полгода запретили пить алкоголь и употреблять наркотики.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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