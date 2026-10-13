Голый казахстанец устроил шокирующую выходку на глазах у соседей

В Уральске на улице Кунаева разразился скандал с участием оголенного местного жителя. Мужчина без одежды залез на газовую трубу между первым и вторым этажами жилого многоквартирного дома, чем не на шутку напугал очевидцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 октября 2026 года издание "Мой город", испуганные соседи и прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов.

В пресс-службе областного суда Западно-Казахстанской области, прибывшие на вызов стражи порядка столкнулись с неадекватным и агрессивным поведением мужчины.

"Прибывшие стражи порядка выяснили, что дебошир находится под воздействием наркотиков – врачи подтвердили употребление им каннабиноидов и опиоидов. Мужчина отказывался слезать, вел себя неадекватно и матерился. В суде он полностью признал вину, но внятно объяснить свой поступок не смог", – пояснили в суде.

Суд отправил его под арест на 20 суток за мелкое хулиганство и появление в обществе в состоянии опьянения. Кроме того, ему на полгода запретили пить алкоголь и употреблять наркотики.

Постановление суда не вступило в законную силу.

В Павлодаре нетрезвый мужчина рискнул жизнью, выйдя на прогулку по тонкому льду на реке Усолка. Его вовремя заметили спасатели.