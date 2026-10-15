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Происшествия

Такси угодило в арык и могло стать причиной гибели собаки в Алматы: пострадал и пассажир

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48 Фото: Zakon.kz
Утром 15 октября в Алматы на Восточной объездной дороге, не доезжая до ул. Диваева, автомобиль такси BYD Destroyer 05 двигался в северном направлении, пока не угодил в арык, сообщает Zakon.kz.

Как было установлено по камерам видеонаблюдения, автомобиль резко ушел вправо и вылетел с дороги, проехав по тротуару.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48

Фото: Zakon.kz

После этого автомобиль упал в глубокий арык и продолжил по нему движение.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48

Фото: Zakon.kz

Транспортное средство остановил мостик, который проходил над арыком.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал пассажир, по всей вероятности клиент такси. За рулем машины находился студент, который, скорее всего, занимался извозом ночью.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48

Фото: Zakon.kz

Очевидцы, которые были на месте происшествия, предположили, что на дорогу могла выбежать собака, так как под автомобилем лежало мертвое животное. Камера наблюдения на дороге его не зафиксировала.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48

Фото: Zakon.kz

Так что эта собака либо лежала под мостом, либо жила под ним, и там на нее мог упасть мост вместе с автомобилем.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:48

Фото: Zakon.kz

Пассажира такси госпитализировали. Сам водитель серьезных травм не получил.

Ранее мы писали о том, как в Атырау спасали неожиданного пострадавшего.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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