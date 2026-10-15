Такси угодило в арык и могло стать причиной гибели собаки в Алматы: пострадал и пассажир

Утром 15 октября в Алматы на Восточной объездной дороге, не доезжая до ул. Диваева, автомобиль такси BYD Destroyer 05 двигался в северном направлении, пока не угодил в арык, сообщает Zakon.kz.

Как было установлено по камерам видеонаблюдения, автомобиль резко ушел вправо и вылетел с дороги, проехав по тротуару.

После этого автомобиль упал в глубокий арык и продолжил по нему движение.

Транспортное средство остановил мостик, который проходил над арыком.

В результате этого ДТП пострадал пассажир, по всей вероятности клиент такси. За рулем машины находился студент, который, скорее всего, занимался извозом ночью.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Очевидцы, которые были на месте происшествия, предположили, что на дорогу могла выбежать собака, так как под автомобилем лежало мертвое животное. Камера наблюдения на дороге его не зафиксировала.

Так что эта собака либо лежала под мостом, либо жила под ним, и там на нее мог упасть мост вместе с автомобилем.

Пассажира такси госпитализировали. Сам водитель серьезных травм не получил.

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