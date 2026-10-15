Директор детсада и две воспитательницы погибли в страшном ДТП на севере Казахстана

В СКО в смертельной аварии погибли заведующая и две воспитательницы сельского детсада. Еще одна сотрудница и водитель госпитализированы с тяжелыми травмами. Audi, в которой они ехали, оказалась зажата между двумя КамАЗами, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло на трассе Петропавловск – Кокшетау в Тайыншинском районе СКО близ села Кременчуг. Audi, в которой ехали пять человек, попала в смертельную ловушку между двумя КамАЗами. От столкновения легковушка превратилась в груду скомканного металла. По предварительной причине, виной всему стал внезапно спустившийся на трассу утренний туман.

Полицией проводится досудебное расследование по факту нарушения Правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

"В результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров легкового автомобиля Audi. Водитель указанного автотранспорта и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Водители остальных транспортных средств не пострадали. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, назначены экспертизы для всестороннего, полного и объективного установления всех причин и обстоятельств происшествия", – сообщила пресс-служба ДП СКО.

Известно, что одна из погибших была директором детского сада в Жамбылском районе СКО, две – воспитательницами. Женщинам было 48, 54 и 57 лет.

20-летний водитель и еще одна 57-летняя пассажирка, которая также была коллегой погибших, сотрудниками ДЧС экстренно госпитализированы в Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу.

"На сегодняшний момент водитель находится в хирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное. У него диагностировали сотрясение головного мозга, также у него было зажато с одной стороны легкое. Сейчас восстанавливается. Вторая пострадавшая после операции находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, также повреждены внутренние органы, поэтому была проведена экстренная операция", – рассказала Гульнар Калиева, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата СКО.

В Управлении образования СКО отметили, что сотрудники детсада, попавшие в автоаварию, ездили по личным делам, не связанными с рабочими обязанностями.

"Управление образования Северо-Казахстанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Тайыншинском районе. В аварии погибли работники сферы образования Жамбылского района – директор детского сада и два воспитателя. По имеющейся информации, поездка носила частный характер и не была связана с исполнением служебных обязанностей", – информировала Асель Уразбаева, пресс-секретарь Управления образования СКО.

Участниками аварии, кроме Audi, в которой погибли люди, стали еще два легковых авто. Volkswagen и Toyota Prado пострадали незначительно. Их водители и пассажиры вне опасности. Причины случившегося устанавливаются, но известно, что все машины ехали в одном направлении.

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