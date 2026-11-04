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Происшествия

Ехали домой после встречи с дочерью: супруги погибли в страшном ДТП на севере Казахстана

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 23:12 Фото: Zakon.kz
Массовая авария на трассе Астана – Петропавловск унесла жизни трех человек. Среди погибших оказалась сотрудница городской поликлиники № 2 Петропавловска Айгуль Жуандыкова. Вместе с ней погиб и ее супруг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 ноября 2026 года издание Qazaqstan Media, смертельное ДТП произошло вечером 1 ноября за Макинском, когда супружеская пара возвращалась домой из столицы после визита к дочери.

В медицинском учреждении подтвердили гибель своей сотрудницы Айгуль Амангельдиевны, работавшей химизатором.

Коллеги вспоминают ее как исключительно доброго и отзывчивого человека, профессионала своего дела и светлого друга.

"Уход из жизни Айгуль Амангельдиевны – невосполнимая утрата для всего нашего коллектива. Мы будем помнить ее как доброго, отзывчивого человека. В этот скорбный час выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Айгуль Амангельдиевну и ее супруга. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении поликлиники.

По предварительным данным, цепь столкновений началась с того, что автомобиль Toyota Camry под управлением девушки врезался в дорожное ограждение. В следующий момент в стоящую машину въехала Kia Rio, за рулем которой также находилась автоледи, после чего в участники аварии врезался Chevrolet Cobalt.

Роковой развязкой ДТП стал наезд на людей, находившихся на проезжей части. Когда водитель Toyota Camry и ее женщина-пассажирка вышли на дорогу, в них на полном ходу врезался автомобиль Geely. От полученных травм обе женщины скончались на месте до приезда скорой помощи.

В Буландынскую районную больницу с травмами различной степени тяжести экстренно доставили еще пятерых пострадавших. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти одного из мужчин: он скончался в реанимации от тяжелейшей травмы головы. Правоохранители выясняют все детали трагедии.

3 ноября 2026 года на автодороге Астана – Петропавловск пикап протаранил патрульную машину. В тот же день полицейского госпитализировали. Уже 4 ноября стало известно, что капитан полиции Данияр Таев от полученных травм скончался в больнице.

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Канат Болысбек
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