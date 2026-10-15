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Происшествия

За 33 кг рыбы грозит до шести лет тюрьмы: громкий случай в Акмолинской области

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 18:30 Фото: unsplash
В Акмолинской области расследуют дело о незаконном вылове рыбы на озере Жукей, расположенном на особо охраняемой природной территории. Мужчины использовали лодки и рыболовные сети, а общий вес улова составил 33 кг, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По их данным, к незаконной рыбалке причастны мужчины, приехавшие в район Биржан сал из Астаны и Косшы. Для вылова рыбы они использовали сети, которые относятся к запрещенным орудиям лова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

"За незаконную добычу рыбных ресурсов мужчинам может грозить штраф в размере до 6 000 месячных расчетных показателей, исправительные или общественные работы, ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет", – говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что перед рыбалкой необходимо ознакомиться с действующими правилами, сроками и ограничениями на вылов, а также убедиться, что выбранный водоем открыт для любительского рыболовства.

Особые требования действуют на водоемах, расположенных на особо охраняемых природных территориях. Нарушение установленных правил, в том числе использование запрещенных орудий лова, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.

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Канат Болысбек
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