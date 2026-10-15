За 33 кг рыбы грозит до шести лет тюрьмы: громкий случай в Акмолинской области
Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По их данным, к незаконной рыбалке причастны мужчины, приехавшие в район Биржан сал из Астаны и Косшы. Для вылова рыбы они использовали сети, которые относятся к запрещенным орудиям лова.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
"За незаконную добычу рыбных ресурсов мужчинам может грозить штраф в размере до 6 000 месячных расчетных показателей, исправительные или общественные работы, ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет", – говорится в сообщении.
В полиции напоминают, что перед рыбалкой необходимо ознакомиться с действующими правилами, сроками и ограничениями на вылов, а также убедиться, что выбранный водоем открыт для любительского рыболовства.
Особые требования действуют на водоемах, расположенных на особо охраняемых природных территориях. Нарушение установленных правил, в том числе использование запрещенных орудий лова, влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.