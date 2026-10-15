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Происшествия

Двое погибших за два дня: жуткая трагедия встревожила жителей Акмолинской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 21:50 Фото: Zakon.kz
В поселке Бестобе Акмолинской области на территории местной шахты с разницей в один день были обнаружены тела двух мужчин. По данным фактам правоохранительные органы уже начали расследование, сообщает Zakon.kz.

Новости о погибших изначально начали распространяться в социальных сетях. В пресс-службе Департамента полиции региона подтвердили эту информацию и раскрыли первые подробности трагедии.

"14 и 15 октября на территории одной из шахт в поселке Бестобе были обнаружены тела двух мужчин. Предварительно установлено, что погибшие незаконно проникли на территорию объекта", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 15 октября 2026 года в пресс-службе ДП.

По обоим случаям уже начато досудебное расследование. В настоящее время полицейские проводят комплекс следственных мероприятий, чтобы восстановить точную хронологию событий и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Это не первый подобный случай на объектах Бестобе. В мае 2026 года на местном руднике произошла аналогичная трагедия: двое нелегальных золотодобытчиков погибли при поиске золота.

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Канат Болысбек
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