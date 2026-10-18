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Происшествия

Казахстанец выехал на трассу на Alphard "в особом состоянии" и превратился в пешехода

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 16:16 Фото: pexels
В Акмолинской области полицейские задержали водителя минивэна Toyota Alphard, который сел за руль после употребления алкоголя. По решению суда нарушителю назначено 15 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на семь лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, нетрезвого автомобилиста сотрудники батальона патрульной полиции выявили 15 октября 2026 года во время дежурства на трассе Астана – Атбасар – Жаксы.

При стандартной проверке документов полицейские сразу почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили догадки патрульных: у водителя зафиксировали алкогольное опьянение легкой степени.

Сам мужчина не стал отрицать вину и откровенно признался стражам порядка, почему рискнул выехать на оживленную трассу.

"По словам самого нарушителя, в ночь на 15 октября он употреблял пиво, но, несмотря на это, решил сесть за руль. К счастью, пассажиров в салоне не было – мужчина перевозил сельскохозяйственные запчасти", – говорится в сообщении ДП.

В отношении нарушителя полицейские оперативно составили административный протокол, а материалы дела направили в суд. По итогам рассмотрения автолюбителя отправили под арест на 15 суток и лишили права управления транспортными средствами на семь лет.

11 октября 2026 года стало известно, что в Кокшетау полицейские остановили автомобиль Lada Priora под управлением 21-летнего местного жителя, совершившего сразу два грубых нарушения ПДД. При проверке документов полицейские усомнились в трезвости водителя, почувствовав резкий запах алкоголя.

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Канат Болысбек
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