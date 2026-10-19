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Происшествия

Казахстанцу испортили ужин в кафе, а затем ударили его ножом в пах

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 23:53 Фото: pxhere
Пьяный конфликт из-за еды и алкоголя в одном из заведений Актау закончился поножовщиной и суровым приговором. За нападение на посетителя кафе местный житель отправился за решетку на шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля 2026 года в 12-м микрорайоне Актау. Пьяный фигурант дела по фамилии Е. вел себя крайне развязно: он подсел к чужому столику, без разрешения забрал закуску, разлил чужой алкоголь и направился к выходу.

Возмущенный такой наглостью потерпевший А. вышел за ним на улицу, чтобы выяснить причину неадекватного поведения. Однако разговор быстро перерос в кровавую расправу – дебошир достал кухонный нож и ударил оппонента в область паха, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Вина нападавшего была полностью доказана показаниями свидетелей, записями с камер видеонаблюдения и судебно-медицинской экспертизой. В суде всплыли и неожиданные детали: сам пострадавший заявил, что простил обидчика и не имеет к нему претензий.

"Подсудимый Е. вину признал частично, попросил прощения у потерпевшего и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевший А. показал, что в настоящее время простил подсудимого, претензий к нему не имеет, и также просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – рассказали 19 октября 2026 года в пресс-службе Актауского городского суда.

Прокурор настаивал на реальном сроке. Учитывая тяжесть преступления, суд не стал ограничиваться условным наказанием, несмотря на прощение потерпевшего и наличие у осужденного маленького ребенка.

Приговором суда напавший признан виновным по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Мангистауской области вынесли решение по громкому делу об убийстве охранника на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью.

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Канат Болысбек
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