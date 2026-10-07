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События

Угарный газ едва не погубил двух детей в казахстанской семье

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 22:51 Фото: akorda.kz
Двое несовершеннолетних детей попали в больницу после отравления угарным газом в Павлодарской области. Трагический инцидент произошел в Теренкольском районе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", недомогание почувствовали девочки 2012 и 2015 годов рождения. У них появились головная боль и тошнота.

Сначала детей доставили в теренкольскую районную больницу, после чего направили в павлодарскую областную детскую больницу.

"Дети осмотрены дежурным врачом-педиатром и госпитализированы в соматическое отделение для наблюдения и лечения. На данный момент состояние детей стабильное", – сообщили в павлодарской областной детской больнице.

По данным ДЧС, причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе: дымоход своевременно не очистили.

Ранее сообщалось, что 9-летний ребенок с ботулизмом скончался в Актау.

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Канат Болысбек
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