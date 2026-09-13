#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
События

Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 12:52 Фото: ДП Астаны
ДП Астаны прокомментировал увольнение сотрудниц туристической полиции, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Казнете разгорелся скандал с участием двух сотрудниц полиции, которые вели себя неподобающе с иностранцем. Как стало известно, обоих полицейских уволили со службы по итогам служебной проверки.

"Сотрудницы туристической полиции столицы при исполнении служебных обязанностей допустили нарушение норм служебной этики и требований к поведению сотрудника полиции. Подобное поведение при исполнении служебных обязанностей и в форменной одежде является неприемлемым. Сотрудник полиции обязан в любой ситуации соблюдать профессиональную дистанцию и установленную культуру поведения", – отметили в Департаменте полиции Астаны.

Ранее свадьба в стиле 90-х закончилась штрафами в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Вонзившую ножницы в голову сотрудницы турфирмы задержали в Алматы
19:17, 11 октября 2023
Вонзившую ножницы в голову сотрудницы турфирмы задержали в Алматы
Астана, полиция, щенки, кинологи
13:43, 20 августа 2026
Мама-спасатель и папа-наркополицейский: в ДП Астаны – хвостатое пополнение
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
14:02, 05 ноября 2025
Новость о ДТП с нетрезвым полицейским прокомментировали в ДП Жетысу: Бывшая сотрудница
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Самат Смаков на тренировке &quot;Атырау&quot;
12:53, Сегодня
Самат Смаков – о поражении "Атырау" в КПЛ: "Одна грубейшая ошибка повлияла на результат"
Райан Гарсия на ринге с поясом
12:38, Сегодня
Разгром в Лас-Вегасе: Райан Гарсия нокаутировал Конора Бенна во втором раунде
Михаил Шайдоров машет руками на льду
12:06, Сегодня
Михаил Шайдоров поздравил Елену Рыбакину с исторической победой на US Open
Логотип КФФ
11:46, Сегодня
Арбитра Казахстанской Премьер-лиги подозревают в получении 10 млн тенге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: