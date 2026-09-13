Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц
Фото: ДП Астаны
ДП Астаны прокомментировал увольнение сотрудниц туристической полиции, сообщает Zakon.kz.
Ранее в Казнете разгорелся скандал с участием двух сотрудниц полиции, которые вели себя неподобающе с иностранцем. Как стало известно, обоих полицейских уволили со службы по итогам служебной проверки.
"Сотрудницы туристической полиции столицы при исполнении служебных обязанностей допустили нарушение норм служебной этики и требований к поведению сотрудника полиции. Подобное поведение при исполнении служебных обязанностей и в форменной одежде является неприемлемым. Сотрудник полиции обязан в любой ситуации соблюдать профессиональную дистанцию и установленную культуру поведения", – отметили в Департаменте полиции Астаны.
Ранее свадьба в стиле 90-х закончилась штрафами в Казахстане.
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